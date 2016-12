Al Salone del Risparmio gli Stati Generali dell'Educazione Finanziaria

Educare alla finanza, la prossima sfida per il Paese - In un momento di congiuntura complesso come quello attuale in cui l'alfabetizzazione finanziaria della popolazione è diventata un elemento sempre più centrale nell'agenda per lo sviluppo del Paese, il Salone del Risparmio ha voluto rafforzare il suo progetto di educazione finanziaria, iniziato con la prima edizione dell'evento, chiamando a raccolta Istituzioni, Fondazioni ed esperti internazionali per dare il via agli Stati Generali dell'Educazione Finanziaria. L'appuntamento è fissato per l'8 aprile, giornata in cui da sempre il Salone apre le porte anche a studenti, risparmiatori e investitori privati.



L'Italia e le lacune in ambito finanziario - "Avere delle nozioni base di finanza è diventato imprescindibile nella società in cui viviamo - spiega Annamaria Lusardi, professoressa al Global Financial Literacy Excellence Center della George Washington University di Washington, a cui è affidata l'apertura della plenaria, dal titolo "Financial Education, State of the Nation" - l'Italia deve necessariamente colmare il divario rispetto agli altri Paesi".



I numeri infatti parlano chiaro: secondo il Rapporto OCSE-PISA sulle competenze finanziarie dei giovani, tra i 18 Paesi esaminati, l'Italia si posiziona penultima con un punteggio migliore solo alla Colombia. "Il mondo è cambiato e la scuola deve necessariamente tenere il passo - sottolinea la Lusardi - dobbiamo dare ai ragazzi gli strumenti necessari per poter prendere decisioni finanziarie consapevoli".



Il Salone del Risparmio e gli studenti - Anche l'edizione 2016 del Salone del Risparmio apre, in collaborazione con il Museo del Risparmio, le sue porte agli studenti delle scuole superiori: sono 1.600 i ragazzi provenienti da tutta Italia a cui sono dedicati momenti educational sui temi del risparmio e della finanza.



"Scatta il risparmio", il concorso dedicato ai giovani - Rinnovato anche per il 2016 l'appuntamento con "Scatta il risparmio" il consueto concorso attraverso cui è stato chiesto ai giovani di raccontare la propria visione su risparmio e investimenti attraverso fotografie e video. Negli anni il concorso ha raccolto oltre 200 contributi originali che quest'anno, per la prima volta, verranno proposti all'interno degli spazi del Salone con una mostra dedicata: un percorso attraverso l'evoluzione del rapporto dei giovani con i temi di risparmio e investimento di lungo periodo.