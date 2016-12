"Salone del Risparmio" a misura di visitatore: sette percorsi per orientarsi

Ad ogni percorso tematico è associato un colore di riferimento, in modo tale da aiutare lo spettatore a identificare in maniera immediata le aree di suo interesse. Aree fortemente orientate all'utente, ma senza perdere di vista gli argomenti che sono il cuore del dibattito della settima edizione del Salone, ossia il valore strategico del risparmio come leva per la crescita e lo sviluppo del Paese e l'urgenza di accrescere l'alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori.



P1. LE SCELTE DI INVESTIMENTO DELLE FAMIGLIE (AZZURRO) – L'instabilità del contesto macroeconomico globale impone un cambiamento nelle abitudini finanziarie. Più del 40% della ricchezza investibile degli italiani è detenuta in depositi e conti corrente a fronte del 13% registrato negli Stati Uniti. Un comportamento che un tempo consentiva buoni guadagni, poche competenze e non richiedeva assistenza professionale. Oggi questo modello non è più applicabile se si vogliono fare investimenti efficaci. Gli incontri di questo percorso si propongono proprio di aiutare il risparmiatore nelle sue scelte.



P2. LUNGO TERMINE, PREVIDENZA E SOSTEGNO ALL'ECONOMIA REALE (VERDE) – Gli appuntamenti del percorso verde sono dedicati alle strategie per implementare crescita e sviluppo del Paese attraverso il sostegno all'economia reale. Una previdenza integrativa moderna e l'ampliamento degli strumenti d'investimento possono cambiare l'attuale sistema di finanziamento alle imprese. La sfida è dirigersi verso un futuro in cui un mercato dei capitali più grande e soluzioni di investimento a lungo termine possano favorire la crescita economica convogliando flussi crescenti di risparmio verso l'economia reale.



P3. EDUCAZIONE FINANZIARIA E FORMAZIONE (ARANCIONE) – Gli eventi del percorso arancione sono quelli spiccatamente vocati all'alfabetizzazione del risparmiatore, nella convinzione che la cultura e l'educazione finanziaria siano da considerarsi un obiettivo strategico per l'Italia. Il risparmio infatti rappresenta una risorsa preziosa per il bilancio delle famiglie e per il finanziamento delle imprese. Per accrescere la consapevolezza dei risparmiatori Il Salone del Risparmio ha istituito gli Stati Generali dell'Educazione Finanziaria, un punto di incontro tra addetti ai lavori, istituzioni, media, famiglie e studenti.



P4. FINANZA SOSTENIBILE E IMPACT INVESTING (ROSSO) - La settimana edizione della fiera del risparmio gestito dedica momenti di dibattito e formazione sulla finanza sostenibile e l'impact investing. Lo scopo è incoraggiare la consapevolezza sul tema della sostenibilità e promuovere trasparenza e competenza degli intermediari in tema di rendicontazione della propria attività nell'applicazione di criteri ESG.



P5. CONSULENZA FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE (BLU) - Il Salone del Risparmio s'interroga anche sul tema della consulenza, con un occhio di riguardo sulle prospettive della consulenza formato MiFID, al momento ancora destinata a un numero ridotto di famiglie, e sulle evoluzioni della distribuzione, valorizzando anche le competenze degli operatori con momenti di formazione certificata.



P6. PORTAFOGLI SU MISURA, MERCATI E SERVIZI FINANZIARI (GRIGIO) – Gli incontri racchiusi in questo percorso riflettono sul potenziale dell'industria del risparmio gestito, che negli ultimi anni ha registrato buoni dati e ora ha davanti a sé l'opportunità di continuare a generare valore per ripagare la fiducia dei risparmiatori e offrire prodotti e servizi adeguati alle esigenze della clientela. All'interno del Salone del Risparmio gli operatori avranno l'occasione di instaurare nuove collaborazioni e aggiornare i propri stakeholder.



P7. FINTECH (FUCSIA) – L'edizione 2016 si interroga anche sull'utilizzo della tecnologia nel mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria, che può potenzialmente migliorare le soluzioni di investimento e favorire lo sviluppo di nuovi protagonisti, quali ad esempio i cosiddetti "robo-advisor", e una maggiore diffusione della cultura finanziaria.