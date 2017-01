12 dicembre 2014 Trent'anni di storia: il McDonald's made in Italy è molto più di un fast food Dal pranzo veloce alla "colazione lenta", fino al "funny English" per i bambini, tutte le facce di un marchio che vuole crescere Tweet google 0 Invia ad un amico

11:23 - Nel 1985 portò anche da noi la cultura del fast food, del pranzo veloce, dello spuntino al volo, saporito ed economico. Ma oggi, a trent'anni di distanza, McDonald's ne ha fatta di strada. Se era nato come regno del Big Mac e del Mc Chicken, del Cheseburger e delle patatine, oggi quel marchio che ha invaso città e centri commerciali è qualcosa di molto diverso.

Non ha tradito le sue origini, è sempre il re del pasto veloce e sfizioso. Ma è anche molto, molto altro. Nei suoi servizi, McDonald's ha integrato menu molto più "made in Italy", con abbinamenti di cibi vari e completi come vuole la tradizione mediterranea, tra frutta e dessert, sane insalate e sfiziose tartine. Ma ha anche arricchito la sua tradizionale offerta "pasto-cena-spuntino" con momenti diversi e in qualche modo "anomali", come quello della colazione. Grazie alla proposta brioche-dolcetti-torte, è nato infatti ormai da più di un anno anche lo spazio caffetteria. Battezzato, naturalmente, come "McCafé".



Così i locali Mac hanno cominciato ad accogliere il rito brioche-cappuccino, e non solo, offrendo ai clienti ambienti luminosi, baristi sorridenti e veloci, aromi di caffè irresistibili. Ma non si sono messi in competizione con i più classici dei barmen: ecco infatti la possibilità di cominciare la giornata con una colazione più ricca, ma sempre nel segno della leggerezza, tra yogurt e pancake allo sciroppo, oppure con l'English breakfast a base di uova e pancetta.



Poteva mancare l'attenzione agli ospiti più piccini? Di recente i locali Mac hanno lanciato il loro percorso di edutainment, con un "Happy English" per i bambini, attraverso un album di figurine realizzato in collaborazione con De Agostini per insegnare a parlare l'inglese divertendosi, con un metodo leggero e appositamente studiato per i giovanissimi.



Insomma, da McDonald's le proposte non si fermano mai, in una continua fucina di idee e di iniziative, sempre alla ricerca della soddisfazione di chi dà al marchio la sua attenzione, il suo tempo, la sua fiducia.