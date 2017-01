12 dicembre 2014 McDonald's mette "in circolo" il lavoro

Ai Job Tour si cercano facce nuove Mentre tante aziende chiudono e licenziano, il fast food più grande del mondo apre le sue porte a studenti, giovani e donne. Nuovi ristoranti in arrivo in tutta Italia. E con loro tante opportunità di occupazione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:24 - I più ricercati sono i giovani e le donne. Proprio le categorie che oggi hanno maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro sono quelle privilegiate in casa McDonald's. Dove il McItalia Job Tour, tramite un camper che gira per borghi e città, sta ancora perlustrando la penisola per incontrare tutti quelli che vogliono entrare a far parte del "pianeta Mac", approfittando delle nuove aperture di ristoranti in programma in diverse regioni d'Italia.

Già, perché è ancora in pieno svolgimento la campagna espansiva della catena, che proprio nel mese di dicembre conta di aprire 15 nuovi locali sul territorio, dando lavoro a 500 persone e festeggiando, entro la fine dell'anno, i 500 ristoranti in tutta Italia. Tra il 2013 e il 2014 le new entry nella società sono state duemila, ma a fine 2015 si raggiungeranno i tremila nuovi assunti: una bella notizia che va in decisa controtendenza in un periodo molto magro per lavoro e occupazione.



E una bella occasione per entrare in un'azienda giovane e dinamica, dove 81 dipendenti su cento hanno meno di 35 anni e dove l'età media è addirittura di 30 anni.



Come fare per lavorare da McDonald's - Per prendere parte alla campagna di reclutamento della catena basta collegarsi al sito www.mconalds.it/lavorare. Nella sezione "McItalia Job Tour" ci sono tutte le nuove aperture in programma: chi è interessato può quindi caricare il curriculum vitae e partecipare alla selezione. Inizialmente si risponde a un questionario online, per compilare poi un test comportamentale che contribuisce a creare un'analisi completa del profilo.



Chi supera il test viene invitato ai colloqui individuali, dove riceve tutte le informazioni sul lavoro e sull'attività da persone che già lavorano nei fast-food della catena. L'occasione per questo incontro? Le tappe del Mac Tour: saranno i camper McItalia Job Tour a ospitare infatti, in un'atmosfera amichevole e rilassate, le "job interview" ai candidati, circondati da "addetti ai lavori" pronti a dare loro tutti i chiarimenti necessari.



Pianeta Mac: studenti, giovani e tante dirigenti donne - In casa McDonald's c'è spazio anche per gli studenti lavoratori, il 32% del totale, che qui possono cominciare a entrare nel mondo del lavoro mentre ancora frequentano l'università, sfruttando gli orari flessibili che caratterizzano un servizio come il fast food. E poi, per una volta, largo spazio alle donne, che costituiscono il 60% dei dipendenti ma che occupano anche gli incarichi più elevati: sono direttrici il 50% degli store manager.



D'altra parte, di premiare il merito e di garantire pari opportunità ai propri addetti McDonald's ha fatto una missione: la formazione del personale è un tassello fondamentale nell'itinerario professionale all'interno del brand e offre a tutti l'opportunità di migliorare la posizione lavorativa arrivando a raggiungere incarichi di responsabilità. Chi è motivato a crescere, insomma, qui ce la può fare.



Lavoro, in casa Mc la crescita è a doppia cifra - Sul lavoro McDonald's punta davvero tanto in questi tempi difficili. Oltre a questa nuova iniziativa, gli ultimi dati dicono infatti che l'azienda continua da tempo a creare nuove opportunità sul territorio, per un aumento degli occupati a doppia cifra. Una ricerca commissionata alla Sda Bocconi nel 2013 rivela che gli occupati sul territorio nazionale sono stati 24.072 tra dipendenti, franchisee e fornitori. Senza contare i 17.500 dipendenti diretti e gli oltre 120 franchisee, l'azienda ha dato lavoro a 6.450 persone. Le previsioni dicono che nel 2015 gli occupati saranno 27.160, 19.800 dei quali diretti: un aumento pari al 29%, che dimostra come la catena punti, se non tutto, parecchio sul fattore umano per battere la crisi.