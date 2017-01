McDonald's apre a donne e giovani E offre un lavoro davvero sicuro

11:23 - E' giovane, è donna, è italiana. E ha un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Non siamo sulla luna, ma in casa McDonald's, dove la realtà del lavoro è decisamente meno problematica del solito. E' quanto mette in luce una ricerca realizzata dalla Sda Bocconi proprio a proposito dell'impatto occupazionale di McDonald's Italia tra il 2012 e il 2015.

Dall'indagine risulta che oltre al personale direttamente occupato negli oltre 500 ristoranti della Penisola - oggi oltre 18.000 persone -, il sistema McDonald's occupa indirettamente altre 6.450 persone, che sono i fornitori di food & packaging, gli edili, gli addetti ai trasporti e ai servizi... Nel complesso, un totale di 25.000 lavoratori che ruotano intorno al pianeta Mac. Gli addetti sono molto più giovani rispetto alla media delle altre imprese di ristorazione: 81 su cento hanno meno di 35 anni contro il 55% del settore, i manager di anni ne hanno 33 e gli store manager 37.



Gli studenti lavoratori sono il 32% del totale e le donne il 60% contro il 49% del settore. E ancora, è donna uno store manager su due. Da McDonald's la manodopera è per l'85% italiana, contro il 70% del settore e per il 94% con contratto a tempo indeterminato contro una media del 72%. I ristoranti sono concentrati soprattutto nelle aree più sviluppate del Paese, quindi Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Nel Lazio, la regione in cui Mac ha il maggior peso occupazionale del settore, negli store del gruppo lavorano il 5,56% del totale degli addetti alla ristorazione. Ma anche nelle regioni meridionali e nelle isole la percentuale è significativa: in Calabria i dipendenti McDonald's sono il 5,17% del totale del settore, in Sicilia il 3,92%, in Sardegna il 3,33%.



E negli ultimi quattro anni, se il numero dei ristoranti del brand è crsciuto del 16%, gli occupati sono saliti del 20%. Meglio ancora si farà l'anno prossimo: le stime parlando di un aumento dei ristoranti pari al 26% rispetto al 2010, con un +29% degli occupati. Alla fine dell'anno prossima negli store Mac lavoreranno 19.930 impiegati (il 16% in più rispetto al 2012), mentre i lavoratori indiretti saranno 7.230, per un totale di 27.160.