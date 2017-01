12 dicembre 2014 Made in Italy e McDonald's, una

11:22 - Sarà anche il simbolo del fast food americano, dell'hamburger made in Usa e del fried chicken... Ma il gigante a stelle e strisce della ristorazione oggi è anche, e forse soprattutto, un grande alleato del made in Italy e delle sue eccellenze. Perché con il food, e con la sua qualità, il brand americano ci sa fare. E nella nostra penisola può tranquillamente "giocare in casa".

Il made in Italy a braccetto con l'hamburger - La qualità del made in Italy, la bellezza e la varietà della nostra cultura si vedono anche, e forse soprattutto, nelle cucine. Anche in quelle McDonald's, che dal 2008 nei suoi locali valorizza e distribuisce soprattutto l'Italian food. I piatti che arrivano sulle tavole della catena di ristoranti Usa provengono per l'80% da produttori italiani: Amadori per il pollo, Macé per la frutta, East Balt per il pane, Inalca per le carni bovine. Una scelta per offrire ai clienti McDonald's cibi di qualità, tanto che i menu serviti sui tavoli Mac rispettano dal primo all'ultimo gli standard richiesti da Qualivita, fondazione per proteggere e valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità.



A McDonald's la qualità è di casa - Ma la scelta che è stata fatta anche per adattarsi al territorio, per entrare nella cultura locale, per "italianizzare" la proposta targat McDonald's, prendendo dell'Italia tutto il meglio. Ecco dunque che il menu si è trasformato e perfino stagionalizzato, con prodotti Dop e Igp molto richiesti del made in Italy. Qualche esempio: nel 2013 sono stati venduti due milioni di hamburger di Chianina e Piemontese. Mentre Asiago e Bresaola valtellinese, Parmigiano reggiano e speck dell'Alto Adige, pesche e nettarine della Romagna sono tutti prodotti andati a ruba sui tavoli Mc di tutta Italia, accanto alle "icone" di BigMac e di Cheeseburger.



Grazie a Mac più export per il made in Italy - Oltre a servire tutti questi prodotti nei suoi locali sparsi per tutta la Penisola, il gigante americano ha anche dato una mano all'esportazione di tutti questi e altri marchi. Nel 2010 il Parmigiano Reggiano dop di Parmareggio è finito nei local Mac portoghesi, francesi e tedeschi. Risultato, 161 tonnellate di prodotto sono state richieste a Parmareggio per i tre Paesi europei. Un bel volano per il nostro export, che ha avuto forti ripercussioni anche su Pancetta della Val Venosta, richiestissima nei locali tedeschi, e ancora sull'olio extravergine di oliva e dell'aceto balsamico di Modena Igp, andati a ruba nei ristoranti svizzeri. Un bel modo per valorizzare, e vendere, il nostro meglio. In Italia e all'estero.