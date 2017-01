Dove la formazione non è un optional Da McDonald's crescere è un obbligo

10:57 - Da McDonald's la formazione non è un optional. Si entra in squadra, si lavora, ma soprattutto si cresce e si migliora. Insomma, chi diventa un McDonald-boy, o girl, acquisisce con il tempo una professionalità che l'azienda stessa si impegna a fornirgli, in un continuo percorso di specializzazione.

Una caratteristica che fa di tutti quelli che lavorano da Mac una squadra. Efficiente, motivata e affiatata. Con "giocatori" che non vengono mai lasciati soli, sempre accompagnati e sostenuti da responsabili e dirigenti. I ruoli delle figure che lavorano nei ristoranti sono diversi, diverse le loro mansioni.



Ci sono quelli che accolgono i clienti, prendono le ordinazioni, preparano i prodotti in cucina, sempre nel massimo rispetto degli standard di igiene e sicurezza. Ci sono le hostess e gli steward, responsabili dell'animazione nei locali, che organizzano e gestiscono eventi speciali e feste per i bambini.



C'è il manager che sovrintende al funzionamento del ristorante, che organizza la formazione delle new entry e che si occupa della qualità del servizio. E c'è il direttore, responsabili dei collaboratori, che organizza le attività di business garantendo qualità dei prodotti e servizi offerti. Una catena di ruoli e figure che si integrano e si completano e che danno valore al servizio Mac solo se l'ingranaggio funziona alla perfezione.



Ecco perché nell'azienda la preparazione di ogni singolo addetto è fondamentale per il successo del business. Così come la professionalità e la crescita di ognuno. Itinerari specifici di formazione e perfezionamento, ma anche di aggiornamento e di motivazione, accompagnano dunque i lavoratori per tutta la durata del loro impegno in casa Mac, in maniera diversa sulla base dei ruoli e delle posizione occupate da ciascuno. E compresi, ovviamente, anche manager e direttori.



E' questo che aspetta tutti quelli, e saranno tanti, che nei prossimi mesi saranno reclutati dalle "troupe" McDonald's che stanno ancora girando l'Italia. Per trovare nuovi talenti da inserire nella loro grande famiglia.