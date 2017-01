Milano, MADE Expo apre le sue porte Show di architettura, design, edilizia

13:52 - E' scoccata l'ora X. A Milano, nei padiglioni di Rho-Fiera, scatta il grande evento di MADE Expo, la "kermesse" in cui convergono tutti i protagonisti dell'architettura e delle costruzioni non solo in Italia, ma nel mondo intero. Oltre 1.400 espositori hanno portato qui i loro prodotti e incontreranno progettisti, contractor, clienti in una fitta agenda che comprende oltre mille incontri nell'arco di quattro giorni.





All'appuntamento sono attesi almeno 200mila visitatori e molti di loro arriveranno dall'estero per avere il polso dell'edilizia, per conoscere le novità, per confrontarsi con i professionisti del settore. Non mancheranno esponenti della cultura, della politica, dell'economia.



Quattro i "saloni" in cui si articola la manifestazione: costruzioni e materiali; involucro e serramenti; interni e finiture; software e servizi. Al primo vengono presentate le soluzioni e le tecnologie più avanzate del mondo delle costruzioni, i materiali più funzionali, le attrezzature all'avanguardia per un'edilizia sostenibile e sicura. Al secondo gli addetti ai lavori, dai serramentisti agli installatori, incontrano chi lavora nella produzione per individuare i prodotti più innovativi.



Nel terzo salone i protagonisti di design, tecnologia, ricerca si confrontano e dialogano tra loro per realizzare soluzioni di alta qualità da proporre a progettisti e rivenditori italiani e internazionali: in vetrina pavimenti, rivestimenti, porte per interni, maniglie, controsoffittature. Infine, nel salone software la tecnologia si mette al servizio dei professionisti per ottimizzare architettura, deisgn, progettazione.



Intorno a questi quattro grandi fulcri della fiera ruoteranno tutti gli incontri e workshop tra professionisti e visitatori, in una non-stop di eventi e conferenze. Nella giornata inaugurale, mercoledì 18 marzo, a MADE arriva anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi per affrontare uno dei temi chiave dell'evento: il dissesto idrogeologio, nel quadro di una vera e propria convention di esperti dedicata al rischio sismico. E tanti altri personaggi si susseguiranno sul palcoscenico di MADE fino a sabato. Un evento da non perdere.