Made Expo, tutti i numeri del successo 208mila presenze e mille incontri

12:38 - Oltre 208mila visitatori, 1.450 aziende che hanno coperto 65mila metri quadri di superificie, 1.100 incontri B2B tra aziende espositrici e delegati di 24 Paesi. Sono i numeri dell'edizione 2015 di Made Expo, andata in scena da mercoledì 18 a sabato 21 marzo nei padiglioni della fiera di Rho (Milano). Boom di stranieri: aumenta del 12% il numero dei visitatori giunti dall'estero e del 7% quello degli espositori che hanno varcato i confini per essere presenti.

“La scelta di puntare su qualità in termini di contenuti e relazioni di business si è dimostrata una strategia vincente – dichiara Giovanni De Ponti, amministratore delegato di MADE Eventi –, come ci hanno confermato le tantissime aziende che hanno concluso affari direttamente in fiera. Non solo, ottimi risultati sono venuti anche dalla International Business Lounge che ha ospitato oltre mille incontri concretizzatisi in importanti contratti di fornitura, superando i già brillanti risultati della passata edizione”.



“Ottima, con centinaia di adesioni, anche la partecipazione agli incontri MADE4Contract Hotel, MADE4Retail, Forum Involucro e Serramenti che hanno analizzato le opportunità nel settore alberghiero, nella distribuzione e nel mondo del serramento in quattro intense giornate di incontri”, aggiunge Andrea Negri, presidente MADE expo.



“Chiudiamo questa edizione con soddisfazione – sottolinea ancora De Ponti – ma siamo già proiettati nel futuro, che ci vedrà attivi nei prossimi mesi con alcune importanti iniziative di business in Italia e all’estero, e alla prossima edizione di marzo 2017".