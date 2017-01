18 marzo 2015 MADE Expo, Lupi e Squinzi aprono i lavori "Segnali di ripresa anche nell'edilizia" La fiera di Milano scommette sul rilancio delle costruzioni, che nell'ultimo quadrimestre hanno ritrovato il segno positivo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:56 - Grande ressa di giornalisti e telecamere all'inaugurazione dell'edizione 2015 di MADE Expo, dove ad aprire ufficialmente la rassegna sono arrivati il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi e il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. "Si cominciano a percepire segnali di ripresa", ha detto Lupi.

E, riferendosi all'evento milanese: "Le fiere sono il primo sentore, questo MADE Expo è molto importante così come lo saranno poi anche le rassegne dell'arredamento, del cibo, oltre ovviamente alla Esposizione Universale".



"La parità euro-dollaro - ha aggiunto - ci favorisce nelle esportazioni ma è un fattore positivo anche per la ripresa del mercato interno. Ora noi dobbiamo cogliere tutti insieme questa sfida e poi in questo (rivolgendosi agli operatori dell'edilizia) siete sempre all'avanguardia, in prima fila per la ripresa puntando sulla nostra prima risorsa che è la qualità anche nell'edilizia".



"MADE Expo è una fiera che scommette sul rilancio del settore dell'edilizia in Italia", ha sottolineato presentando la rassegna l'amministratore delegato Giovanni De Ponti. L'inaugurazione si è svolta nel padiglione dedicato a Building the Expo, una rassegna nella quale sono esposti in anteprima e in scala ridotta i padiglioni della grande Esposizione 2015.



Anche il presidente di Confindustria ha rilevato che "si colgono piccoli segnali di ripresa e questa è emblematica di un legame preciso tra MADE Expo e l'esposizione universale, un ponte importantissimo in un momento di congiuntura internazionale favorevole. Certo non possiamo fermarci, l'azione del governo deve portare più in fondo le riforme e da parte nostra occorrono investimenti in ricerca e innovazione. Dobbiamo realizzare una crescita vicina al 2% per tenere in equilibrio i nostri conti".



Le compravendite di immobili intanto stanno aumentando: +7,1% nell'ultimo quadrimestre - ha sottolineato il presidente di Ance Paolo Guzzetti. "Gli italiani - ha dichiarato - hanno ripreso a comprare casa".