19 marzo 2015 Hotel oggi, moda e design di alta qualità fanno la differenza. Nel business Le nuove strade per gli imprenditori dell'ospitalità raccontate dagli esperti arrivati da tutto il mondo per l'evento di settore a MADE Expo

19:57 - L'albergo diventa centro ospitalità d'eccellenza, combinazione di moda e design, punto di riferimento per i nuovi stili architettonici. E' questo l'albergo al centro delle discussioni, dei convegni, delle case history dello spazio MADE4Contract Hotel nell'ampia cornice di MADE Expo a Milano.

All'ospitalità in Italia e nel mondo è dedicato uno degli eventi che animeranno i padiglioni del polo fieristico fino a sabato 21 marzo. In cattedra al padiglione 7, che ospita tutti gli incontri legati al tema, salgono i protagonisti di alcune delle esperienze più interessanti del settore oggi, per raccontare un business sempre più multiforme e multicanale: la struttura alberghiera può diventare centro di benessere con Spa acclusa oppure può limitarsi al servizio bed and breakfast, ma deve offrire il meglio di design, accoglienza, funzionalità. E su questo si confrontano a MADE operatori del settore, clienti, designer, architetti.



Gli appuntamenti in programma presentano agli oltre 200 addetti ai lavori, tra albergatori e aziende di arredo, l'importanza che riveste per il settore l'innovazione e l'aggiornamento alle esigenze di chi viaggia. E hanno l'obiettivo di creare opportunità di business nel segno della qualità.



"Il programma dell'evento è stato studiato per mettere in contatto committenti e aziende - spiega l'amministratore delegato di MADE, e direttore generale di Federlegno Arredo, Giovanni De Ponti - in modo da far nascere rapporti commerciali proficui e duraturi". Pienamente convinto della bontà del progetto è anche Giorgio Palmucci, presidente dell'Associazione italiana Confindustria alberghi: "Il settore alberghiero italiano punta sulla qualità dell'offerta per intercettare un numero sempre maggiore di ospiti. La cura dell'immagine strutturale e l'attenzione rivolta ai dettagli di arredo rappresentano un imprinting che stimola positivamente l'esperienza di soggiorno della clientela".