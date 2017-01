5 marzo 2015 Abitare a consumi "quasi zero": la ripresa riparte dalla difesa dell'ambiente In vetrina a MADE tutte le soluzioni per rendere la casa ecologicamente sostenibile. Tetti superisolati e impianti alimentati da energie rinnovabili sono un futuro molto più vicino di quello che pensiamo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:35 - Smart, ecologica ed economica. La casa del futuro è sostenibile, moderna e ha consumi energetici molto vicini allo zero. Il "prototipo" di questa abitazione ideale, con tutte le sue declinazioni, viene presentato alla fiera dell'edilizia di Milano, MADE Expo, nella sezione BuildSmart!. Lo scopo è dimostrare che il futuro può essere davvero dietro l'angolo. Con edifici sostenibili, tecnologicamente avanzati, e molto poco inquinanti.

"In Italia il cammino da fare per rendere il patrimonio edilizio davvero sostenibile è ancora molto lungo - dice Norbert Lantschner, esperto internazionale di sostenibilità ambientale e presidente della fondazione ClimAbita -. Basta pensare che sul territorio il 60% delle case risalgono agli anni immediatamente successivi alla guerra. Abbiamo calcolato che almeno su sei milioni di edifici andrebbero aperti immediatamente cantieri per adeguarli a standard energetici moderni, funzionali, ecologicamente compatibili".



Laboratori verso il futuro - Le soluzioni attualmente esistenti per rendere oggi un edificio sostenibile saranno ampiamente illustrate nella vetrina MADE, dove un ampio spazio sarà dedicato alle Lab Stations, laboratori che dimostrano le performance raggiungibili con le moderne tecnologie operative e con i materiali più avanzati, il loro funzionamento, i loro benefici.



Più sole, meno petrolio - "Spiegheremo nei dettagli come minimizzare il fabbisogno energetico - riprende Lantschner -. Tutte le tecnologie necessarie sono già a portata di mano: non dobbiamo inventare niente per abbattere drasticamente quell'85% di energia che oggi il nostro Paese importa e per avere un fortissimo ritorno economico".



Due sono i temi su cui intervenire, dicono gli esperti: l'involucro e l'impianto. "La casa va costruita con i materiali più avanzati - dice Lantschner - in modo da isolare efficacemente l'ambiente in cui si abita dall'esterno: il tetto va realizzato con materiali adeguati, le finestre devono essere performanti, come anche le pareti. E per l'impianto energetico bisogna puntare tutto sulle rinnovabili: dal pellet al solare, al fotovoltaico. Intervenire sui due fronti ci garantisce risparmi inimmaginabili".



Europa ed efficienza energetica - La vetrina Smart! illustrerà tutte le possibilità per combinare benessere abitativo ed eco-sostenibilità, design e difesa dell'ambiente, spiegando quali sono le scelte innovative che possono davvero fare la differenza. L'Europa detta da tempo direttive ben precise con lo scopo di arrivare a un reale efficientamento energetico, con programmi e strategie. "Dobbiamo capire che si tratta di normative che fanno il bene di tutti noi - conclude Lantschner -. Una casa che le rispetta consuma un decimo di quelle tradizionali. Seguire questo nuovo sentiero può da una parte consentirci di spendere e consumare molto meno domani, e di cavalcare oggi la ripresa partendo dal settore traino dell'economia, l'edilizia".