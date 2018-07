Fca annuncia lʼazzeramento del debito | Dopo i conti il titolo crolla a -15,5%

Utile 2018, confermato il target a 5 miliardi - L'azienda conferma il target 2018 sull'utile netto adjusted a 5 miliardi di euro, ma abbassa l'asticella degli altri obiettivi. I ricavi netti sono visti a 115-118 miliardi di euro, contro una precedente stima di circa 125 miliardi, l'Ebit adjusted a 7,5-8 miliardi, da 8,7 miliardi, e la liquidità netta industriale a circa 3 miliardi da circa 4 miliardi.



Liquidità netta a 500 milioni - La liquidità netta industriale risulta pari a 500 milioni di euro e un comunicato riferisce che la posizione finanziaria netta positiva "rappresenta una pietra miliare per il gruppo". Nel trimestre il free cash flow industriale è a 1,5 miliardi di euro (al netto di investimenti per 1,3 miliardi di euro), rispetto a 0,7 miliardi di euro nel secondo trimestre 2017 e la liquidità disponibile in aumento di 1,8 miliardi di euro nel trimestre a 21,2 miliardi.



Secondo trimestre, consegne e ricavi in crescita - Fca chiude il secondo trimestre con consegne globali a 1.301.000 veicoli, in rialzo del 6% principalmente per la crescita in Nord America e America Latina, e ricavi netti pari a 29 miliardi di euro, con un aumento del 4% (+11% a parità di cambi di conversione) per la crescita delle consegne e il positivo effetto prezzi. La quota di mercato negli Stati Uniti è al 13%, in rialzo di 60 punti base rispetto al secondo trimestre 2017, con la quota di mercato retail al 12,8% (+80 punti base) e il mix vendite alle flotte al 22% del totale vendite, in linea con il secondo trimestre 2017. L'incremento delle consegne è dovuto principalmente alle nuove Jeep Wrangler e Jeep Cherokee, alla Jeep Compass e al Dodge Journey. Fca si conferma leader di mercato in Brasile con la quota in aumento di 80 punti base al 18,4%, mentre la quota di mercato in Argentina è in rialzo di 110 punti base al 13,7%.



Nell'area Asia-Pacifico le consegne complessive sono in calo, principalmente per effetto dei minori volumi della joint venture cinese. In Europa (Ue28 + Efta) la quota è in calo di 30 punti base al 6,9% per le autovetture e di 70 punti base al 12,5% per i veicoli commerciali leggeri, con consegne stabili rispetto al secondo trimestre 2017, con l'aumento per Jeep e Alfa Romeo che ha compensato i minori volumi di Fiat. Le consegne globali di Maserati calano del 41% nel secondo trimestre a 7.800 unità, per l'impatto della riduzione dei dazi sulle importazioni in Cina a decorrere dal primo luglio, che ha ritardato le decisioni di acquisto della rete e della clientela finale. La componentistica, che include Magneti Marelli, Comau e Teksid, registra ricavi netti in flessione annua del 2% (+4% a parità di cambi), con l'aumento dei volumi di Marelli che è stato più che compensato dagli effetti negativi dei cambi di conversione.