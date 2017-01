Musica, danza ed eventi: ecco il palinsesto de L'Artigiano in Fiera 2016

Un viaggio di nove giorni alla scoperta dell'artigianato, ma non solo. L'edizione 2016 de L'Artigiano in Fiera vuole essere anche un'opportunità per immergersi nella realtà e nelle tradizioni di diversi Paesi, dal Messico allo Sri Lanka passando per la Scozia . Un'autentica festa delle culture che, dal 3 all'11 dicembre , consentirà ai visitatori del polo fieristico Rho-Pero di assistere a spettacoli ed eventi tra musiche, danze, moda e design.

Danze e canti italiani - Il "cammino" partirà dall'Italia, con i balli e i canti delle tradizioni popolari napoletane, siciliane, salentine (con i tamburellisti di Torrepaduli), sarde, calabresi, romagnole e piemontesi. Il palinsesto de L'Artigiano in fiera prevede inoltre le esibizioni di sirtaki (Grecia), il fado portoghese, il can can francese e il concerto di musica scozzese tenuto dal gruppo Saor Patrol, che con le cornamuse gira il mondo per sostenere il recupero del villaggio medievale di Duncarron.



Dall'Argentina all'Australia - Ad allietare il pubblico saranno anche le performance live di didgeridoo, antico strumento a fiato degli australiani aborigeni, dei bonghi africani e dei mariachi messicani. Costumi colorati e ricchi di fascino faranno da scenografia alle esibizioni di tango argentino, danza del ventre e ai balli tradizionali di Sri Lanka, Cina, Nepal e India.



Eventi per i più piccoli - Divertimento e allegria anche per i più piccoli, con la scuola di flamenco pensata per i bambini e il teatro dei burattini che alzerà il sipario, due volte al giorno, nell'area dell'Abruzzo.



Gli appuntamenti di moda e design - Non rimarranno delusi gli appassionati di moda, design, creatività e arredamento. All'interno delle aree tematiche pensate ad hoc, i professionisti di settore e i giovani talenti racconteranno il proprio lavoro attraverso sfilate, atelier creativi e dimostrazioni. Tutti i giorni nell'area "Moda&Design" andrà in scena un défilé con le creazioni dei marchi di "street fashion" presenti in fiera.



Inoltre, gli studenti del corso di moda dell'Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno disegneranno bozzetti personalizzati su richiesta dei visitatori. Sarà poi possibile assistere a dimostrazioni di moulage, l'arte di "scolpire" il tessuto sul manichino cucendo abiti che sembrano vere e proprie sculture. Le sfilate saranno uno dei punti di forza, nel padiglione n. 1, con l'area curata da Matteo D'Arienzo, che metterà in scena un dj set e un set fotografico.



"Abitare la casa" - L'edizione 2016 prevede anche un'area intitolata “Abitare la Casa", uno spazio dedicato all'arredamento artigianale di qualità. Qui debutterà la mostra "Infinito Pinocchio", che propone le opere originali con cui fu originariamente pubblicato il romanzo di Carlo Collodi, grazie a una scenografia realizzata da Mobilitaly, consorzio di 40 aziende brianzole.



