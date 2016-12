Expo, startup insieme al "Vivaio delle idee" di ItaliaCamp

L'Expo di Milano non è solo piatti tipici e architetture dal mondo, ma anche un'incubatrice di idee innovative per lo sviluppo sostenibile delle economie. Con questo intento vede la luce proprio nel polo fieristico meneghino il "Vivaio delle idee" ad opera di ItaliaCamp. Si tratta del primo spazio dedicato a startup, spinoff e progetti di ricerca tra i più innovativi del panorama italiano: la presentazione di tali modelli richiamerà, stando alle finalità dei promotori, investimenti d'impatto per il Paese.