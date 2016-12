Expo, nove milioni di italiani visiteranno i padiglioni di Rho

Nove milioni di italiani hanno già deciso di visitare l'Expo. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da Federalberghi alla vigilia dell' inaugurazione della manifestazione . "Questi - commenta il presidente Bernabò Bocca - sono numeri che evidenziano l'importanza per il nostro Paese di eventi di questa portata. L'Esposizione può veramente offrire una spinta importante per la ripartenza del settore".

Secondo l'associazione di categoria, 2,6 milioni di nostri connazionali hanno deciso che pernotteranno a Milano o in aree limitrofe e hanno scelto, nel 37% dei casi, l'albergo quale struttura ricettiva. Altri 3,9 milioni effettueranno una visita in giornata e 2,3 milioni, pur sicuri di esserci, sono ancora indecisi se si fermeranno o meno nel capoluogo lombardo.



"Il nostro Paese ha bisogno di farsi conoscere e apprezzare per quanto di buono sa e vuole fare - prosegue Bocca -. Ci auguriamo che diano al settore quella scossa che da tempo andiamo auspicando e sollecitino il mondo politico e governativo a fare quelle scelte urgenti che da sempre abbiamo indicato: promozione, diminuzione della pressione fiscale e misure a favore dell'occupazione".