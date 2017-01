Expo, Federalberghi: pochi stranieri all'evento, ma 16 milioni di italiani

Entro il 31 ottobre, giorno di chiusura dell'Expo, gli italiani ad aver visitato l'Esposizione universale a Milano saranno stati circa 16 milioni. Lo anticipa un'indagine realizzata da Federalberghi, da cui emerge però delusione per le visite degli stranieri. "Purtroppo - dice il presidente Bernabò Bocca - dai nostri terminali in Lombardia e dintorni non risultano essere approdati quei flussi dall'estero che invece erano stati ipotizzati".