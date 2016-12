Expo 2015, così la spesa per affittare un appartamento a Milano

03:00 - Complessivamente sono state oltre 500 mila le persone che hanno visitato l'Expo di Milano dal 1° maggio al 3 maggio. Nel primo week-end di apertura, i padiglioni dell'esposizione universale hanno accolto così una prima parte dei molti visitatori italiani e stranieri attesi.

Secondo un'indagine condotta da Federalberghi, ad esempio, sono circa 9 milioni gli italiani che hanno già deciso di visitare l'Expo. La maggior parte dei quali (circa 3,9 milioni), però, passerà soltanto un giorno a Milano. Mentre 2,6 milioni hanno programmato di pernottare nel capoluogo lombardo o in aree limitrofe, scegliendo nel 37% dei casi di soggiornare in albergo. Il 28% verrà ospitato da parenti o amici.

Altri decideranno (o hanno già deciso) di prendere in affitto un appartamento, affrontando una spesa che varia naturalmente a seconda della durata del soggiorno: il costo dell'affitto tende ad abbassarsi all'aumentare della permanenza.

Stando ad una rilevazione di Solo Affitti, franchising specializzato negli affitti immobiliari, affittare un monolocale (3 posti letto) per 14 giorni, ad esempio, può costare 43 euro a persona al giorno (129 per l’intera casa). I prezzi di affitto per soggiorni di durata inferiore ai 30 giorni includono le utenze domestiche (luce, gas ed acqua), ma anche – osserva chi ha condotto il report – servizi come il lavaggio della biancheria e la pulizia dell’appartamento.

Chi sceglierà di soggiornare in un monolocale con tre posti letto per oltre 30 giorni (o per l’intero semestre dell'Expo) può spendere, invece, una somma compresa gli 8 e i 12 euro a persona al giorno (tra i 23 e i 37 euro per l'appartamento), per una spesa complessiva compresa tra i 700 e 1.100 euro al mese. Qualcosina in meno rispetto ad un bilocale: in questo caso, infatti, il costo totale può variare tra i 900 ai 1.300 euro mensili.

Secondo lo studio a Lainate, per esempio, il prezzo dell'affitto per l’intero semestre dell'esposizione universale è in linea con le medie di mercato: 450 euro per un monolocale, 550 per un bilocale e 650 per un trilocale. Del resto, spiegano gli analisti di Solo Affitti, i prezzi richiesti dai proprietari degli appartamenti sono – il più delle volte – il 30% inferiori rispetto a quelli che, almeno inizialmente, avrebbero voluto applicare.