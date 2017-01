20 ottobre 2014 Ecco il primo aereo Alitalia-Etihad, dedicato a Expo2015: livrea ufficiale con tre sigle A Malpensa e ad Abu Dhabi il nuovo velivolo con i colori dell'Esposizione universale e delle due compagnie Tweet google 0 Invia ad un amico

13:00 - Alitalia-Etihad-Expo, tre sigle per un solo aereo. A Malpensa e ad Abu Dhabi sono atterrati due i primi voli con la livrea ufficiale dell'Esposizione universale, arricchita dai nomi delle due compagnie fianco a fianco. Per celebrare l'evento, nello scalo milanese è presente il presidente di Etihad, James Hogan, insieme al numero uno di Alitalia, Roberto Colaninno. "La nostra partnership è un bene per l'Italia" , ha detto Hogan.

"Siamo fiduciosi di un successo dell'esame dell'Unione europea sull'operazione Alitalia-Etihad, ha poi aggiunto l'ad della compagnia di Abu Dhabi. Quello di oggi, a suo avviso, "è il primo passo per una partnership sempre maggiore".



Quanto alla livrea Expo sugli A330 di Alitalia e Etihad atterrati rispettivamente a Malpensa e ad Abu Dabi, l'ad di Alitalia, Gabriele Del Torchio, ha dichiarato: "Si tratta dei primi due aerei con questa livrea, tutti i velivoli della nostra flotta la porteranno e porteranno il marchio Expo in giro per il mondo".