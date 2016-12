15 maggio 2015 Con Gewiss illuminazione, automazione e domotica parlano italiano nel mondo L'azienda di Bergamo continua a crescere grazie ai valori dell'innovazione, della ricerca, dello studio: ecco gli ingredienti di una ricetta vincente Tweet google 0 Invia ad un amico

11:55 - Le sue parole chiave sono ricerca, sviluppo e innovazione. Nel segno di questi valori Gewiss è cresciuta negli anni, diventando un gigante nel suo settore, quello elettrotecnico. Oggi, a 45 anni dalla sua nascita, questa realtà tutta italiana nota nel mondo intero, arriva a Expo da protagonista, da attore e da fornitore. E alla mostra-evento alle porte di Milano porta tutta la sua storia e la sua esperienza.

Quasi mezzo secolo di sviluppo e innovazione - Nata nel 1970, l'azienda è ormai un interlocutore di riferimento di sicuro rilievo per il mercato nella produzione di soluzioni per domotica, energia e illuminazione. E lo è diventata, nello scenario mondiale della produzione di sistemi e componenti per installazioni elettriche di bassa tensione, soprattutto grazie agli investimenti, costanti nel tempo, finalizzati proprio alla ricerca e sviluppo, alla preparazione del personale, al potenziamento delle strutture produttive.



Offerta variegata - Oggi il catalogo Gewiss offre un ricco ventaglio di proposte per sistemi di automazione e videocomunicazione, ma anche per distribuzione dell'energia e protezione, illuminazione urbana, residenziale, stradale, industriale e d'emergenza. E ha le competenze per fornire un impianto elettrico integrato composto di oltre 20mila prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato elettrotecnico in ambito residenziale, industriale e terziario.



Insomma, di strada ne ha fatta dal momento della fondazione, quando Gewiss nacque sulla base di un'intuizione rivoluzionaria, quella dell'uso del tecnopolimero nell'impiantistica elettrica, primo mattone per costruire un'azienda dai servizi oggi molto variegati. La sede centrale è rimasta nel luogo di nascita, Cenato Sotto in provincia di Bergamo, con stabilimenti e poli logistico-tecnologici in altre località del territorio circostante la città lombarda, ma oggi esistono siti produttivi targati Gewiss, che oggi conta 1.500 dipendenti, anche in Germania, Francia e Portogallo. E siti industriali e filiali commerciali anche in Spagna, Inghilterra, Cina, Russia, Turchia, Romania, Cile, Emirati arabi uniti. Una perla italiana che piace in tutto il mondo.