All'Expo lo "Spice for life" made in Germany di Alfons Schuhbeck

Alfons Shuhbeck avrà l'onore di rappresentare la Germania in qualità di Ambasciatore in occasione della cerimonia di apertura di Expo2015. Lo chef pluripremiato, tra i primi al mondo ad essere insignito di una stella Michelin al di là dei confini francesi, quest'estate collaborerà in esclusiva con il Forte Village a Santa Margherita di Pula in Sardegna, mettendo al servizio di uno dei ristoranti del resort e della nuova Acquaforte Spa i preziosi segreti della sua filosofia 'Spice for Life' che lo ha reso famoso a livello internazionale con il nickname di 'Re delle Spezie'.

“Le spezie mi affascinano da quando ho intrapreso il mio percorso professionale. Il profumo, l'aroma, i colori e le forme stimolano la mia immaginazione e la passione per la sperimentazione. I profumi d'Oriente, i sapori dell'Africa e le erbe aromatiche d'Europa sono una festa per gli occhi e per il palato. Essi rivitalizzano anima e corpo, facilitano la digestione e assimilazione dei cibi, e contribuiscono a migliorare il nostro benessere fisico. Senza spezie non ci sarebbe buona cucina. Sono, nel vero senso della parola, il pepe della vita”. La filosofia di chef Schuhbeck è tutta in queste parole. E prima all'Expo e poi al Forte troverà una sua nuova interpretazione grazie alla ricchezza della macchia mediterranea e all'orto del resort in cui si è sentito subito a suo agio.



Un arrivo in terra italiana, preceduto da mille viaggi intorno al mondo. Le sue indagini infatti lo hanno portato in ogni angolo della Terra, dai Tropici al Sud America, ripercorrendo le antiche vie delle spezie, per constatare di persona quanto sostenuto sin dall'antichità da fitoterapisti ed erboristi: vi sono spezie ed erbe che vantano proprietà medicinali fortissime, ad esempio antipiretiche, antibatteriche e anti-infiammatorie.