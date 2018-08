Autostrade, Atlantia: "Verifiche su impatto revoca concessione"

Una scelta dettata dalla necessità di tutelare la società e i risparmiatori, ma che si profila come una nuova mossa nello scontro che prosegue da giorni con il governo. Al centro del cda, durato poco più di tre ore nella sede di Autostrade, il crollo del ponte Morandi di Genova, sul quale board e consiglio di sorveglianza hanno espresso "sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite" e osservato un minuto di silenzio.



L'a.d. Giovanni Castellucci ha riferito gli esiti della riunione del cda di martedì di Autostrade e illustrato il piano di supporto alla città ligure, che prevede iniziative per 500 milioni per le famiglie delle vittime, la ricostruzione del ponte in 8 mesi e il piano di viabilità alternativa. Misure che hanno ottenuto "il pieno supporto da parte di Atlantia". Il board della società ha affrontato anche due questioni non approfondite invece dal board di Autostrade. Innanzitutto la lettera di contestazione del ministero dei Trasporti che avvia l'iter per lo stop della concessione di Autostrade e su cui ora Atlantia vuole capire l'impatto in merito agli strumenti finanziari del Gruppo.



A preoccupare c'è soprattutto l'aspetto legato alle "continue esternazioni e la diffusione di notizie sulla società", su cui Atlantia, che è quotata, e che continua a perdere sanguinosamente in Borsa, ha avviato la valutazione degli effetti, "con l'obiettivo di tutelare al meglio i mercati e i risparmiatori".