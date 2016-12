Una raccolta di pillole per raccontare il flusso di idee generate al #BDF15

Il pubblico di Better Decisions Forum è composto da persone che condividono l'interesse e la curiosità di approfondire un tema centrale nella nostra vita: il Decision Making. Professionisti, manager e imprenditori che dietro al successo del singolo, di un'organizzazione o dell'intera comunità vedono l'individuo e le molteplici forze in grado di influenzarne le decisioni. Ma cosa ha colpito di più i partecipanti a Better Decisions Forum 2015 - Deciding in the Age of (Data) Revolution? Abbiamo voluto raccontare in pillole del flusso di idee generate dall'evento attraverso un instant format per raccogliere a caldo le impressioni del pubblico.