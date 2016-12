Rivivi #bDf15 - Deciding in the age of (Data) Revolution con il video recap dell’evento

La “Rivoluzione dei dati”, tecnologica quanto culturale, è in grado di offrire nuove opportunità per prendere decisioni migliori per il business e nella vita: questo il tema approfondito dall'edizione 2015 di Better Decisions Forum che ha fatto recentemente tappa al Vodafone Theatre di Milano. Articolato due sessioni, o più precisamente circle ( "Better Decisions for a Better World” e "Better Decisions for a Better Business"), il pomeriggio di approfondimento dedicato al Decision Making ha visto susseguirsi sul palco speaker di alto profilo davanti a un pubblico selezionato di manager e professionisti.