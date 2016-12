Il business va di fretta? La tecnologia non è la sola risposta

12:06 - Informazioni, dati, report: nel business di oggi tutto corre veloce, e una tecnologia al passo coi tempi è indispensabile per ogni azienda che punti a crescere e consolidarsi. Ma il software più potente, capace di offrire la migliore analisi di dati, non basta se perde di vista l'obiettivo di migliorare il processo decisionale.

"Uno dei principali problemi dei sistemi classici di Big Data analytics – spiega Piergiorgio Grossi, Conference Director di Better Decisions e Vice President Innovation Iconsulting, già CIO Ferrari Formula 1 – è che dopo importanti investimenti le aziende si ritrovano spesso ad aver a che fare con sistemi scarsamente efficaci. È necessario tenere in considerazione anche la loro usabilità, il contesto in cui vengono impiegati, il processo di cui fanno parte: solo così si può favorire il processo decisionale”.



Da questa riflessione prende le mosse Better Decisions Forum, un evento che vuole esplorare l'arte del decision making attraverso il confronto diretto tra manager ed esperti in diverse discipline scientifiche. Per prendere decisioni migliori, infatti, è importante iniziare a comprendere la parte psicologica e cognitiva del processo decisionale, cioè la parte legata all'uomo e alle variabili che ne condizionano il pensiero: stress, contesto, bias cognitivi, capacità di gestire i conflitti. Nella Silicon Valley – da sempre luogo pionieristico per tutto ciò che riguarda la tecnologia – la figura del Data Scientist è tra le più innovative e richieste, tanto che l’Harvard Business Review ha recentemente definito questo mestiere “il più sexy del 21esimo secolo”.



E in Italia? Non siamo a livelli americani, ma anche noi ci stiamo attrezzando: Better Decisions Forum è un'occasione per confrontarsi sulle metodologie decisionali “agili”, cioè che producono risultati che possono essere modificati e migliorati nel tempo, implicando un'evoluzione del sistema che si adatta, così, sempre meglio alle esigenze di business del decisore. Verranno analizzate scelte decisive compiute da imprenditori e manager ospiti, messe al vaglio da esperti competenti in discipline sia tecnologiche sia umanistiche. Non per niente, oltre a Enrico Giovannini, ex Ministro del Lavoro e Presidente ISTAT, Gianluca Giovannetti, CIO di Amadori, Benedetta Arese Lucini, General Manager Italia di Uber e Davide Cervellin, Head of EU Analytics di eBay, interverrà anche il celebre matematico e filosofo Piergiorgio Odifreddi.



Better Decisions Forum è un evento gratuito, previa registrazione, e si terrà al Vodafone Theatre il 18 giugno. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.betterdecisionsforum.com.