Data Scientist: una figura fondamentale per prendere decisioni migliori

12:05 - Ce ne rendiamo conto ogni giorno, sul lavoro ma non solo. Siamo circondati da una mole impressionante di dati, provenienti da fonti diverse e generati da device sempre più tecnologici, che permettono un'interconnessione impensabile fino a pochi anni fa. E contemporaneamente al moltiplicarsi dei dati e della loro velocità sono cresciute le aspettative di performance da parte dei decision maker.



Siamo nel pieno di quella che Enrico Giovannini, ex Presidente dell'ISTAT e Ministro del Lavoro, ha definito Data Revolution, tanto la figura del Data Scientist – che fa dell'interpretazione dei dati il suo punto di forza – è tra le più ricercate nella Silicon Valley, la culla di tutto ciò che è tecnologia e innovazione. Ma in cosa consiste questo nuovo ruolo aziendale, definito dall'Harvard Business Review “il lavoro più sexy del 21esimo secolo”? E perché può essere utile alle aziende?



Il Data Scientist ha il compito di dare un senso alla mole di informazioni in mezzo alla quale si muovono le aziende, e di aiutarle a trovare nuove strade, nuovi prodotti, nuovi trend di mercato. Un Data Scientist ha prima di tutto una solida preparazione statistica e informatica, ma ha anche una forte conoscenza del business. A completare il suo profilo c'è l'aspetto umano: tra un buon dato e una buona decisione esiste un elemento non neutro che è il decisore stesso. Comprendere come la persona decide permette al Data Scientist di distillare quella conoscenza utile a fare scelte migliori.



L'arte del decision making sarà analizzata nel corso di Better Decisions Forum 2015, un evento che si terrà presso il Vodafone Theatre di Milano il 18 giugno. Interverranno manager e imprenditori a portare la propria esperienza e la propria chiave di lettura. Tra gli altri, Gianluca Giovannetti, CIO di Amadori, Benedetta Arese Lucini, General Manager Italia di Uber, Davide Cervellin, Head of EU Analytics di eBay, Paolo Ciuccarelli, direttore di DensityDesign Lab e Matteo Motterlini, direttore CRESA (Centro di Ricerca in Epistemologia Sperimentale e Applicata - Università San Raffaele di Milano). Ospite d'eccezione sarà il celebre matematico e filosofo Piergiorgio Odifreddi.



