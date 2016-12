Better Decisions Forum 2015: deciding in the age of (data) revolution

12:06 - Enrico Giovannini, ex Ministro del Lavoro e Presidente ISTAT, l'ha chiamata Data Revolution, e noi ne siamo protagonisti. Il nostro tempo è caratterizzato, infatti, da una vera e propria rivoluzione – tecnologica e culturale – che riguarda da vicino aspetti della vita personale e professionale di tutti. Ce ne rendiamo conto ogni giorno: le informazioni a disposizione di cittadini, consumatori e manager sono tante, troppe, veloci, destrutturate. E, in campo lavorativo, l'aspettativa riguardo alle performance è sempre più elevata: i tempi sono stretti, i cicli di vita di prodotti e servizi sono sempre più limitati.

In un mondo così complesso, come è possibile prendere decisioni migliori? E in campo aziendale, è possibile migliorare il processo decisionale anche grazie alla tecnologia? Questi temi di primo piano per lo sviluppo del nostro sistema economico saranno l'oggetto di Better Decisions Forum 2015, che il 18 giugno riunirà al Vodafone Theatre di Milano i manager interessati a una lettura innovativa dei processi decisionali nel lavoro e nella tecnologia.



L'evento si articolerà in tre ambiti: Life, Tech e Human e vedrà la partecipazione di Piergiorgio Odifreddi, matematico e filosofo tra i più originali e “rivoluzionari” d'Italia. Oltre a Enrico Giovannini, interverranno Gianluca Giovannetti, CIO di Amadori recentemente premiato ai CIONET Italia Award 2015, Benedetta Arese Lucini, General Manager Italia di Uber e Davide Cervellin, Head of EU Analytics di eBay.



La scommessa riguarda anche l'importanza degli investimenti nella capacità decisionale delle persone e delle organizzazioni, non solo nella tecnologia: a raccontarci il loro punto di vista interverranno Paolo Ciuccarelli, uno dei massimi esperti di Data Visualization, direttore di DensityDesign Lab, e Matteo Motterlini, direttore del CRESA (Centro di Ricerca in Epistemologia Sperimentale e Applicata - Università San Raffaele di Milano) che focalizzerà il suo intervento sull’irrazionalità umana, sistematica e sorprendentemente prevedibile.



Better Decisions Forum 2015 è un evento gratuito, previa registrazione. Per ulteriori dettagli sulla giornata visita il sito www.betterdecisionsforum.com.