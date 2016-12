Verso la Grexit, si scaldano i motori per il ritorno della dracma

Nell'antichità una dracma era un pugno di sei oboli, spiedi di metallo usati sin dal 1100 A.c., e per lungo tempo fu anche usata come unità di misura. Nel 1832 divenne la moneta ufficiale della Grecia fino al 1° gennaio del 2002 quando nella penisola fu introdotto l'euro. Ma oggi è tornata ad essere oggetto del desiderio, per alcuni, e del terrore, per altri. Con la possibile uscita dall'euro di Atene si parla infatti della restaurazione della dracma quale moneta locale. In attesa di sapere gli eventi futuri ecco il confronto, visivo, tra moneta unica europea e la vecchia dracma.