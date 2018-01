Spazi di lavoro condivisi, il coworking dilaga in Italia

In un periodo di stallo e crisi nel mondo del lavoro, il coworking rappresenta uno stile lavorativo che fa della condivisione e dell’indipendenza i suoi principi base, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Ad analizzare questo nuovo modo di concepire il lavoro è l’inviata di Striscia la Notizia, Cristina Gabetti assieme a Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden, una rete di 20 coworking diffusi in 5 nazioni europee. "L’idea è nata dal fatto che in Italia e in Europa è pieno di talenti e stanno spesso a pochi chilometri di distanza. Il concetto di fondo è stato metterli insieme costruendo un luogo dove ognuno di loro possa trasferirsi condividendo una scrivania e confrontandosi", racconta Dattoli. Il giovane imprenditore spiega poi come il tema di oggi sia la "contaminazione" che metta insieme grandi imprese, startup e liberi professionisti.