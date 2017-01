Saipem ha annunciato la sospensione del progetto South Stream, precisando che "riguarda tutti i mezzi navali ad oggi impegnati nelle attività relative alla posa delle tubazioni". Allo stato attuale, si legge nella nota della società, "non è possibile determinare gli impatti economici della sospensione in quanto non è nota la durata né è prevedibile la decisione finale del cliente".