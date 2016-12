Sos Lavoro 2016, il terzo ebook gratuito con le dritte per muoversi tra ostacoli e opportunità

Tanti i contenuti che si potranno trovare nell'ebook: il problema del Talent Shortage è tra i primi. Sembra un paradosso ma la nostra epoca vive in costante penuria di lavoratori adeguati. Nonostante gli alti numeri di disoccupati, le aziende lamentano il fatto di non riuscire a trovare le figure professionali delle quali hanno bisogno. Il binario dell'offerta di lavoro scorre parallelo a quello della domanda, ma in troppi casi non riesce a intercettarlo e a lambirlo.



Un secondo argomento affrontato nel volume è quello delle difficoltà incontrate dalle donne a costruire carriere soddisfacenti e ben retribuite: nonostante le quote rose, quello del Gender gap è ancora un problema. Per questo gli esperti di ManpowerGroup forniscono i consigli per superare le discrimininazione uomo-donna e permettere alle lavoratrici di occupare le posizioni apicali.



I consigli per sviluppare il proprio talento li fornisce Sandro Catani che in un apposito capitolo spiega: "Chiunque ha l’opportunità di diventare un numero uno in un campo specifico: il violino, correre in bicicletta, la cucina, il design. È stato dimostrato che esistono molte intelligenze: quella logica-razionale, quella estetica, spaziale, relazionale. Ognuno dispone di una tavolozza dove alcuni colori sono più marcati e più abbondanti. Il problema è sviluppare il proprio progetto”.



Indicazioni concrete su cosa cercano i datori di lavoro e quali sono le competenze più rare arriva dalla ricerca “Soft Skills for Talent”.

Un capitolo è dedicato poi all'Employer branding, vale a dire tutte le strategie con le quali, attraverso il web, le aziende tentano di attrarre i lavoratori più brillanti e migliorare la propria reputazione.



Nel volume trovano spazio anche altri temi: i Millennials, i giovani che ormai rappresentano oltre un terzo dei lavoratori a livello globale; la storia di "LINC Magazine", il trimestrale di economia e cultura del lavoro di ManpowerGroup; l'impegno della Fondazione Human Age Institute a favore dell'innovazione con lo "JA Startup Program", il primo "Talent Hackathon italiano" e il progetto "Power U Digital".



Perché se il lavoro spesso manca, occorre sempre di più imparare a costruire da soli quello che si desidera.



Qui di seguito il libro digitale. Seleziona l'opzione SALVA (la freccia rivolta verso il basso) oppure leggi online. Se navighi da mobile, clicca qui: