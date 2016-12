Sorin e Cyberonics annunciano la fusione: NewCo da 2,4 miliardi di euro

10:08 - Sorin Group e Cyberonics annunciano la fusione. Il nuovo colosso che nascerà dalle nozze tra la società italiana specializzata in tecnologie medicali e da quella americana specializzata in neuromodulazione varrà 2,4 miliardi di euro.

Grazie a quest’operazione si uniscono due aziende leader a livello mondiale nella cardiochirurgia e nella neuromodulazione, con una forte presenza nel cardiac rhythm management, soprattutto in Europa e in Giappone.



NewCo potrà beneficiare di importanti opportunità in mercati di dimensioni rilevanti, grazie alla combinazione dei rispettivi progetti di ricerca volti all'individuazione di nuove soluzioni terapeutiche per il trattamento dello scompenso cardiaco. Per uno di questi progetti il lancio commerciale in Europa è previsto nelle prossime settimane.



Entrambe le società apportano all'operazione investimenti azionari di minoranza in società volte allo sviluppo di terapie innovative complementari per il trattamento delle apnee notturne. Sorin, inoltre, apporterà al progetto i propri investimenti per il trattamento percutaneo del rigurgito della valvola mitralica.