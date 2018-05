Sony acquista la Emi: suoi Pharrel Williams, i Queen e "Over the rainbow"

Grandi classici come "Over the rainbow" o i brani dei Queen, ma anche artisti più recenti del calibro di Pharrel Williams e Kanye West. Andranno tutti alla Sony, dopo che il colosso giapponese dell'intrattenimento comprerà la casa discografica britannica Emi Music Publishing. Un acquisto da 1,9 miliardi di dollari. Se ne rallegra in una nota il Ceo Kenichiro Yoshida, mentre i mercati mostrano qualche dubbio: il titolo alla borsa di Tokyo perde l'1,9%.

Tutta la musica di SonySam Smith, Pharrell Williams, Kanye West e poi i Queen. Ma anche i Beatles, che già possiede. Dopo l'acquisto di Emi, ogni volta che verrà nominato il nome di un importante artista internazionale, probabilmente sarà di proprietà della Sony. Nell'esercizio 2017-2018, la società aveva già realizzato un profitto di 4,5 miliardi di dollari, dovuti alla musica ma anche agli incassi dei blockbuster al botteghino, oltre a possedere da sola 2,3 milioni di diritti d'autore. Ora il suo catalogo si amplierà da classici come "Over the rainbow" a canzoni recenti e famosissime come "Take me to church" di Hoozier.