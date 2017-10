L'ultimo sondaggio di Tecnè per Tgcom24 fotografa il sentiment degli italiani rispetto alla situazione economica. In particolare, migliora la percezione della condizione economica della propria famiglia: oggi il 5% degli italiani crede che sia migliorata, mentre nel 2013 la percentuale era soltanto dell'1%. Per il 63% degli intervistati la situazione è rimasta stabile, numero in forte miglioramento rispetto a 4 anni fa quando solo il 41% si vedeva stabile. Diminuisce anche il numero di chi pensa di essere più povero: solo il 31% dei partecipanti alla rilevazione dice di trovarsi in questa condizione, ma nel 2013 si trattava del 58%.