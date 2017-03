Sole 24 Ore: Napoletano in aspettativa, Gentili direttore ad interim

Il Cda del Sole 24 Ore "ha deliberato di prendere atto della richiesta del direttore Roberto Napoletano e, per l'effetto, di collocarlo in aspettativa non retribuita, assegnando ad interim le relativi funzioni a Guido Gentili". Lo si legge in una nota del gruppo editoriale di Confindustria. Il Cda ha inoltre dato mandato all'a.d., Franco Moscetti, "di porre in essere le opportune iniziative a tutela dell'immagine e degli interessi della Società".