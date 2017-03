Sole 24 ore, Fossa: Napoletano fuori, ok ad aumento di capitale

"Oggi Napoletano è sostanzialmente fuori dal giornale, per cui voltiamo pagina". Così il presidente del Sole 24 ore, Giorgio Fossa, in audizione alla Camera. "Secondo me non è necessario che Confindustria rimanga al 67%. Più scendiamo e più il giornale è contendibile e forse facciamo gli interessi della società. "Stiamo definendo l'aumento di capitale. Diciamo che siamo tra i 50 e 70 milioni, siamo in quell'ambito". ha aggiunto.