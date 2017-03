Snapchat vende 200 mln di azioni a 17 dlr: ipo maggiore da Alibaba

Snap Inc ha raccolto 3,4 miliardi di dollari con l'initial public offering. La società a cui fa capo Snapchat ha venduto 200 milioni di azioni a 17 dollari l'una, sopra la forchetta di prezzo di 14-16 dollari inizialmente identificata, per un valutazione di 24 miliardi dollari. La quotazione di Snap è la maggiore a Wall Street dallo sbarco in Borsa di Alibaba nel 2014.