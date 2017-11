Snapchat: crollo delle entrate, titolo scivola del 18%

Crollo delle entrate per Snapchat nel terzo trimestre, a fronte di una crescita degli utenti più lenta del previsto. Questi ultimi sono 178 milioni contro i 181,8 milioni delle attese. Le entrate non sono andate oltre i 207,9 milioni di dollari contro i 236,9 stimati da Wall Street. Il tutto per una perdita di 14 centesimi ad azione. Nelle contrattazioni after hours il titolo è arrivato a perdere oltre il 18%.