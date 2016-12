Sme Instrument: Pmi italiane prime per domande di finanziamento presentate

Attraverso lo "Sme Instrument" di Horizon 2020, ad esempio, l'Ue intende aiutare le piccole e medie imprese europee – ovvero quelle con meno di 250 addetti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro (o con un attivo inferiore ai 43 milioni) – a commercializzare sul mercato un prodotto o un servizio attraverso un percorso articolato in tre fasi. Il prodotto deve essere innovativo e competitivo.



Durante la prima fase, viene valutata la fattibilità tecnica e il potenziale di mercato del prodotto – o servizio – che l'impresa intende lanciare sul mercato, con un contributo forfettario pari a 50 mila euro per ogni progetto (ogni anno un'impresa può presentare un solo progetto, che può essere proposto una volta soltanto).



Nella seconda fase i finanziamenti, che possono arrivare variare da 500 mila a 2,5 milioni di euro, vengono utilizzati per la realizzazione del prodotto ideato nella fase precedente.



Nella terza ed ultima fase, che non prevede finanziamenti diretti, si procede alla commercializzazione del prodotto – o servizio – attraverso forme di sostegno nella ricerca dei fondi necessari per sostenere il progetto nel lungo periodo (accesso facilitato agli strumenti di rischio, ricerca investitori...).



Lo Sme Instrument è un'opportunità che le pmi italiane sembrano intenzionate a sfruttare appieno. Vediamo perché.



Al 17 settembre 2015, data di scadenza del bando, le piccole e medie imprese europee hanno inoltrato complessivamente 2.833 domande (1.873 per la fase 1 e 960 per la fase 2). Ebbene, le pmi italiane ne hanno presentato il numero più alto: 669 (449 per la fase 1 e 220 per la fase 2).



Mentre le imprese spagnole e quelle inglesi, che sono seconde e terze per il numero di domande presentate, ne hanno inoltrate rispettivamente 444 (292 per la fase 1 e 152 per la fase 2) e 312 (203 per la fase 1 e 109 per la fase 2).



Il maggior numero di progetti è stato presentato nel settore Ict (720), seguito da nanotecnologie (316), sistemi energetici a basse emissioni (310) ed eco-innovazione (280)



Un'ultimo appunto: l'Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (Easme) comunicherà i nomi delle imprese beneficiarie dei finanziamenti soltanto dopo averne valutato le proposte.