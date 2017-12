Sisma, al via bonus unico per lavori condomini nella manovra

Arriva il bonus unico, somma di ecobonus e sismabonus, per gli interventi sui condomini delle zone sismiche 1 "finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica". Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio, approvato in Commissione alla Camera. L'emendamento di Antonio Misiani (Pd) stabilisce che il bonus sia all'80% e all'85% in base alla riduzione della classe di rischio sismico.