Sindacati rinviano lo sciopero del trasporto aereo del 20 gennaio

"Differimento dello sciopero alla prima data che sarà valutata opportuna". E' quanto riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA. I sindacati si sono incontrati al ministero di Trasporti e Infrastrutture e alla presenza anche dell'Inps per discutere dello sciopero nel trasporto aereo, proclamato per il 20 gennaio, per la mancata erogazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà del Settore.