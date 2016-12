Sì viaggiare, il fisco con la valigia

Sì, viaggiare. Il viaggio, inteso in senso turistico, vale in Italia il 10% del Pil per un giro d'affari di 73 miliardi di euro. Ma, proprio nel momento i cui l'Expo e il Giubileo minacciano di portare in Italia 40 milioni di visitatori, aumentano le tasse sui turisti che già versano al nostro fisco 2,5 miliardi l'anno. Tra tasse di soggiorno, nuove tasse sul biglietto aereo e navale, tasse sulla spazzatura di B&B, il turista viene trattato come vacca da mungere e carne da balzello. Francesco Specchia ne discute con i suoi ospiti Angelo Ghigliano responsabile per l'Italia di e-Dreams, uno dei più grandi siti di viaggi al mondo e Walter Mariotti giornalista e fondatore de I Viaggi del Sole e IL e ora condirettore di Periferie periodico ispirato da Renzo Piano. Con l'intervento di Giuseppe La Scala e il Tartassato della settimana.