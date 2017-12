Shazam, Apple acquista la app per il riconoscimento delle canzoni

Apple ha ufficialmente confermato l'acquisto di Shazam, la app per il riconoscimento delle canzoni. L'azienda di Cupertino non ha però fornito i dettagli finanziari dell'operazione. Secondo alcune indiscrezioni, il costo si aggirerebbe sui 400 milioni di dollari. Una cifra "deludente" per gli investitori di Shazam: durante una delle ultime raccolte fondi l'applicazione era stata infatti valutata un miliardo di dollari.