Sgravi Jobs Act, Poletti: "Chi ha fatto il furbo sarà duramente colpito"

Secondo Poletti, il provvedimento non si prestava a errori: "Il ministero del Lavoro aveva spiegato che ci sono cose che non si possono fare. Noi vogliamo bene alle imprese, ma a quelle buone che rispettano le regole". Poi ha aggiunto: "In milioni che hanno usato la decontribuzione, in termini assoluti cambia poco. Sono stati creati 400mila posti stabili ed è un grandissimo risultato".



"Voucher, stretta entro 10 giorni" - A margine dell'assemblea annuale di Rete Imprese Italia, il ministro del Lavoro è poi entrato nel merito del problema voucher: "Il provvedimento per corregere l'uso distorto dei voucher andrà in Consiglio dei ministri entro dieci giorni".



Camusso: "Legge fatta male" - Anche la Cgil commenta l'allarme lanciato dall'Inps, secondo cui ci sarebbero 100mila nuovi posti di lavoro fasulli creati con gli sgravi previsti dal Jobs act percepiti indebitamente: "Serva da monito a tutte le esaltazioni che ci sono state - ha detto la numero uno del sindacato, Susanna Camusso -. Se le imprese non rispettano le regole le notizie passano in secondo piano. Evidentemente la legge non è stata fatta bene, c'è qualcosa che non funziona. È stata una truffa? Non so come potrei dire".