Settore automotive: produzione in crescita dell'8,8% nel 2016

Dal 2014, dopo sei anni consecutivi di contrazioni, la produzione italiana di autoveicoli è tornata a crescere, mettendo a segno un +6% a 700 milioni di unità prodotte. Nel 2015 si è assistito poi ad un accelerazione, tanto da riuscire a superare il milione di veicoli prodotti, ritornando su livelli che non si vedevano dal 2008, anno di inizio della crisi economica.



Nell’anno appena concluso, emerge dal rapporto dell’Anfia, i volumi prodotti sono aumentati ulteriormente, segnando un +8,8% e superando le 1,1 milioni di unità. In particolare l’Anfia segnala un aumento del 7,5% per la produzione di autovetture (a 713mila unità), un +8,5% per la produzione di veicoli commerciali leggeri (a 344mila unità) e un +38% per la produzione di autocarri (45mila unità). Unica voce in calo risulta essere quella relativa agli autobus, per i quali si registra un -16% a 640 unità prodotte.



La crescita dei volumi produttivi è legata sia alla vendita di veicoli sui mercati esteri, sia alle vendite in Italia. Le esportazioni di autoveicoli (termine con il quale si intendono le auto e i veicoli commerciali sia leggeri che pesanti) sono infatti aumentate del 5,1% nei primi undici mesi del 2016, mentre le immatricolazioni nel nostro Paese hanno riportato un +19%, agganciando le 2,05 milioni di unità registrate.



Osservando, nel dettaglio, la dinamica del mercato delle sole autovetture, il Ministero dei Trasporti, per fine 2016 indica un consuntivo annuo di 1.825.000 nuove auto registrate, per una crescita sul 2015 del 16%. Un risultato che, per quanto incoraggiante, si mantiene ancora distante dai livelli pre crisi, quando le immatricolazioni di autovetture superavano ampiamente i due milioni di unità.



Ruolo fondamentale, per la crescita delle immatricolazioni italiane, è stato giocato dalle auto di marca nazionale che, con 531.210 nuove registrazioni, hanno evidenziato una crescita superiore alla media, segnando un +18,5% sul 2015), e arrivando a rappresentare il 29,1% del mercato italiano totale.