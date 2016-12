Settore auto, a marzo vendite in Europa in crescita del 6%: bene Fca

Non si arresta la corsa di Fca, che a marzo è cresciuto in Ue e nei Paesi dell'Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) più del mercato: con 110.592 immatricolazioni il balzo è stato del 13,3% rispetto allo stesso mese 2015. La quota sale al 6,3%. In crescita tutti i brand: +14% Fiat, +14,5% Jeep, +16,8% Lancia e +0,8% Alfa Romeo. Il mercato europeo dell'auto cresce, anche se in misura inferiore rispetto ai primi due mesi dell'anno, del 5,7%.