Settore agroalimentare: export in crescita nel 2015

Nel 2015 le esportazioni sono cresciute del 3,7% (del 3,8% quelle vero i Paesi dell'Unione europea e del 3,6% quelle extra-Ue) in valore e dell'1,9% in volume. Un risultato reso possibile dalle vendite verso l'estero di tutti i settori e in particolar modo di quelle agroalimentari.

Per quanto riguarda l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, osservando le singole regioni, si nota come, per il Nord-Ovest, quella che ha riportato il maggiore incremento delle esportazioni sia stata la Liguria, con un +11,9%, mentre la peggiore il Piemonte con un +2,7%. Per il Nord-Est spicca la variazione tendenziale del Trentino (+13,9%), mentre la dinamica peggiore ha interessato l'Emilia Romagna, con il +4,9%.