Servizi locali, caro tariffe

In tre anni il caro tariffe dei servizi locali è stato del 9,9% a fronte di un'inflazione dell'1,7%. Lo denuncia Confartigianato sottolineando che nel frattempo sono cresciute le aziende pubbliche partecipate a livello locale per un totale di 1.782 aziende totalmente controllate da enti pubblici. Il Lazio è la regione maglia nera per l'inefficienza delle aziende a totale partecipazione pubblica, con perdite per 32 mln e utili per appena 4,4 mln.