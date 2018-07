Sergio Marchionne in terapia intensiva: condizioni irreversibili

L'ex a.d. di Fca, Sergio Marchionne, è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Zurigo. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono irreversibili. La notizia non viene confermata dall'azienda. Marchionne era stato operato a fine giugno alla spalla destra. In settimana erano sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria.