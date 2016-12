S&P's: rating Italia resta BBB-, bene riforme ma giù stime crescita

Standard & Poor's conferma il rating BBB- per l'Italia con prospettive stabili ma abbassa il taglio delle stime di crescita, portandole all'1,1% per il 2016 e all'1,3% per il 2017. L'agenzia di rating, inoltre, vede positivamente le riforme messe in atto dal governo, dal mercato del lavoro al settore bancario, anche se "il nuovo rinvio degli obiettivi di consolidamento dà un segnale contrastato in termini di credibilità di bilancio".